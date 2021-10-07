‘Stratejik Takoz’dan ‘Sen ne büyük adamsın’a! Davutoğlu'na 7 gün inzivaya çekil çağrısı

Muhalefet partilerinin seçimler için tek vaadi olan 'eskiye dönüş' yani başkanlık sisteminin değiştirilip tekrar parlamenter sisteme geçilmesi, son günlerde gündem olma özelliğini devam ettiriyor. Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde de bu tartışmalar ele alındı.

Nereden nereye

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık sistemine ilişkin başbakanken yaptığı açıklamalar ve şimdi yaptığı açıklamalar konuşuldu. Programa 2015 yılında başbakanlık görevindeyken Davutoğlu'nun Başkanlık sisteminin gerekliliğine yönelik 'Başkanlık sistemi yetki kargaşasını giderecek', 'Başkanlık sistemini bizzat ben yazdım' sözleri ve bugün yaptığı açıklamalar ile Sözcü gazetesinin haberleri konu oldu. Ali Karahasanoğlu, Davutoğlu'na başbakanlık görevi yaparken kürsüde milletvekillerini rahat görebilmek için ayaklarının altına konulan yüksekliği kullanarak 'Stratejik takoz' başlığını atan Sözcü gazetesini hatırlatarak, "O Sözcü gazetesi bugün takozluktan başka bir yere getirdiyse Ahmet Davutoğlu'nu, Davutoğlu 7 gün inzivaya çekilsin 'ya ben ne hatalar yapıyorum da acaba bana takoz diye hakaret edip beni itibarsızlaştırmak isteyen adamlar beni şimdi sen ne büyük adamsın diyerekten beni el üstünde tutuyorlar' diye düşünmesi lazım" dedi.