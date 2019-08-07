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Stratejik plan için muhtarlar dinlendi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, stratejik planlama için muhtarların fikrini aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
Stratejik plan için muhtarlar dinlendi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, stratejik planlama için muhtarların fikrini aldı.


Gemlik’in gelecek beş yılını kapsayacak stratejik plan görüşmeleri devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan son olarak muhtarlar ile bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra belediyeden gelecek dönem için beklentilerini dinledi. Atatepe Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen toplantıya Gemlikli muhtarlar ile Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve daire müdürleri katıldı.


“Seçim dönemi vaat ettiğimiz Gemlik’i birlikte yönetelim düşüncesini böylece gerçeğe dönüştürmek istiyoruz” diyerek stretjik planın ilçenin gelecek beş yılına yön vereceğini belirten Başkan Sertaslan, “Belediyemizin bütün çalışanları Gemlik’i daha iyi yerlere taşımak için kolları sıvadı. Muhtarlarımızın bu konuda bizlerle birlikte olmalarından ve değerli fikirleri ile katkı vermelerinden dolayı çok mutluyuz. Gemlik’te sivil toplum kuruluşları, resmî dâireler, Gemlik’te yaşayanlar nasıl bir Gemlik’te yaşamak istediğimiz noktasında katkı sunmalarını bekliyoruz. Sizlerin görüşlerini alarak bu fikirleri hayata geçirelim. İş bakkal hesabına dönmesin. Söylediğiniz her sözün bizim için çok önemli olduğu bilmenizi isteriz. Bu şehri birlikte yönetmek istiyoruz ve doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
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