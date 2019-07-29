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Stor perde temizliği hangi ürünlerle yapılmalı?

Stor perdeler dekoratif ve bir o kadarda kolay kullanıma sahipler. Peki ama temizlik? Stor perdelerin temizliğini merak ediyorsanız haberimizi dikkatle okuyun!

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20
Stor perde temizliği hangi ürünlerle yapılmalı?

Ev temizliği göründüğü kadar komplike bir durum değildir. Aslında birkaç malzeme ile de temizlik yapmak mümkün. İstediğiniz hijyeni, doğru ürünü kullanarak sağlayabilirsiniz. 

Stor perde temizliği çok dile getirilen ve sorun olarak görülen bir durum. Fakat bunu da sorun etmeye gerek yok. İşte sizler için bu temizliğin sırlarını veriyoruz.

Stor perde nasıl temizlenir?

Her stor perdeyi aynı malzemeyle silmek doğru sonuçları vermeyebilir. 

Metal stor perde

Eğer tozluysa sadece nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Fakat mutfakta kullanıyor ve perdeleriniz yağ tutuyor ise, mutfak kremleri ve asitli malzemelerle silebilirsiniz.

Alüminyum stor perde

Çamaşır suyu gibi maddelerle silinmemesi gereken bir türdür. Amonyak içeren mutfak ürünleriyle temizlediğinizde kesin sonuç alacaksınız.

Plastik stor perde

Sabunlu suya batırılmış bir sünger kullanarak plastik yapıdaki perdeleri temizleyebilirsiniz. Dilerseniz yağ çözücüde kullanabilirsiniz.

Ahşap stor perde

Ahşap yer temizleyicileri, ahşap storlarınızda da gönül rahatlığıyla kulanabilirsiniz. 

Kumaş stor perde 

Kumaş stor perdeleri buharlı temizlik aletleriyle, sirke kullanarak temizleyebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20
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