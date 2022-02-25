Stoltenberg'ten flaş 'Ukrayna' açıklaması: Rusya bedel ödeyecek

İşte Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek. Burada daha fazlasını yapmak için hazır olmalıyız. Biz de bedel ödeyebiliriz, ona rağmen yapmalıyız çünkü uzun bir süreç bu. Rus vatandaşlarına çağrım; Bu Rusya'yı dünyada daha saygın hale getirmeyecek, çocuklarınız için daha güvenli hale getirmeyecek. NATO karşılık gücü unsurlarını, karada denizde faal hale getiriyoruz. Müttefiklerimiz binlerce daha fazla askeri ittifakın Doğu kanadına gönderdi.

"Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek"

Biz her müttefiki korumak için her şeyi yapmaya hazırız. Bugün, liderler ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmemiz konusunda mutabık kaldı. Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere daha fazla destek vermeliyiz. Kendi özgür iradeleriyle seçtikleri yolu desteklemeliyiz. Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa'da güvenlik yoktur.

NATO'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi

Öte yandan Stoltenberg, İttikfak'ın Ukrayna'ya hava savunma sistemi dahil olmak üzere daha fazla silah vereceğini söyledi.

SORU-CEVAP

Ukrayna hükümeti ne kadar dayanabilir?

Şu anda gördüğümüz topyekûn bir işgali var. Havadan, karadan ve denizden saldırı yapıyorlar. Şu anda Kiev'e yaklaştıklarını görüyoruz. Aynı zamanda verilen mesajları duyuyoruz. Bunlar ciddi şekilde amaçlarının hükümeti değiştirmek yönünde olduğunu gösteriyor. Durumu yakından takip ediyoruz ancak hala akışkan bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna güçleri cesurca savaşıyor ve aslında işgal eden Rus güçleri üstünde ciddi hasarlar yarattılar. Ancak akışkan bir durum ve sürekli değişiyor.

Destek veriliyor mu?

NATO müttefikleri destek vermeye devam ediyor. Bugün ki toplantıda da bu konuşuldu. Herkes bilgilendirildi. Kim, nasıl destek sağlıyor diye. Şu anda sürekli değişen bir durum var ve tahmin etmek zor. Rusya'ya çok net mesaj gönderiyoruz. Biz ortağımıza destek sağlıyoruz. Müttefikler pek çok farklı şekilde destek veriyor. Ancak NATO müttefikleri üzerinde konuşacak olursak, NATO 5. madde "Bir kişiye yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır." Burada daha ciddi bir kriz çıkabilir. Eğer Rusya, NATO müttefikine saldırırsa diye bu mesajımızı açık bir şekilde veriyoruz.

"Siber saldırılarda da 5. maddeyi devreye sokabiliriz"

Siber alandaysa daha önce şunu ifade etmiştik. Siber saldırılar da 5. maddeyi devreye sokabilir. Şu anda siber savunmalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hem kendi siber ağlarımızı hem de Ukrayna siber ağlarını güçlendirmek için çalışıyoruz.

"Savunma için ilk defa bunu kullanıyoruz"

Son günlerde ne değişti diye sorarsanız. Bir ortağımız tam teşekküllü işgal ediliyor. Bu yüzden burada güçlerimiz hazır bir şekilde bekliyor. O yüzden devreye sokuyoruz ki yanlış bir adımı engellemeye çalışıyoruz. Bu konuda fikir birliği var. Özellikle Doğu kanadındaki müttefikler endişeli. Hem savaş yakınlarında oluyor ve Rusya yakınlarında. Mesele Ukrayna'dan daha fazlası. Rusya'nın bizim güvenliğimizi tehdit etmesi. Neredeyse üyelerimizin yarısını topraklarından çekmek istiyorlar. Biz de bu yüzden NATO karşılık gücünü gönderiyoruz. Kolektif savunma için ilk defa bunu kullanıyoruz. Şu anda Doğu kanadında aktif haldeler. Mesela öncü kuvvet hazırlık gücü Fransa tarafından yönetiliyor. Güçlü bir Alman kuvveti var ve diğer müttefikler de var. Burada birçok farklı unsur var NATO'nun gücü anlamında. Bu gücü iyice artırdık. Yaklaşık 40 bin askerden bahsediyorum burada. Öncü birlikler gidecek. Hepsi gidecek demiyorum. Komuta zinciri, hangi askerlerin nereye yerleştirileceğine karar verecek.

Rusya'ya çağrı: Saldırıları durdur

NATO liderleri, yaptıkları açıklamada şu net bir şekilde ifade etti. NATO kurucu anlaşması temel prensiplerine dayanır. Bu bir kez değil, 2 kez Rusya tarafından beri ihlal edildi. NATO-Rusya anlaşmasına saygı duymadıkları görüldü. Şu anda Kiev'e doğru ilerliyorlar. Amaçları da Ukrayna'nın hükümetini değiştirmek. Bu hiç öngörülemeyecek bir olay. Spekülasyon yapmayacağım. Ukrayna askerleri cesaretlerini her gün gösteriyorlar. Potansiyel müzakereler hakkında ise; Bu Cumhurbaşkanı Zelenski ve Ukrayna yönetiminin kararıdır. Bizim görmemiz gereken Rusya'nın saldırılarını durdurması. Barışa ulaşmak için bu en doğru yol. Bu yüzden Rusya'ya saldırılarını durdurması için çağrıda bulunuyoruz.

"Doğu kanadına daha fazla asker göndereceğiz"

Liderlerle yaptığımız toplantıda çok güçlü birliktelik mesajı verildi. Güçlü bir açıklama üzerinde mutabık kaldık. Rusya'nın Ukrayna'daki askerlerini çekmesi için. Burada ayrıca Ukrayna'ya destek vermek için de mutabık kaldık ve Doğu kanadına asker gönderme konusunda da mutabık kaldık. Burada NATO'nun hazırlığına dair şüphe olmadığı sürece, hepimiz birimiz için mesajı net anlaşıldığı sürece kimse kimseye saldırmaz ve bu savaşı önler. Tam olarak net bir şekilde bunları ifade ediyoruz ve Doğu kanadına daha fazla asker gönderiyoruz. Boğazlar konusu gündeme gelmedi. Herhangi bir NATO üyesine saldırı konusu konuşuldu. Biz oradayız, müttefiklerimizin hepsini korumaya hazırız. Tarihin en güçlü ordusuna sahibiz.