Stoltenberg'den Rusya'ya 'açlık' çağrısı

NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tek taraflı olarak feshetmesinin ardından Karadeniz bölgesindeki ciddi güvenlik durumunu ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talebi üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında toplandı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesi şiddetle kınanarak, dünya çapında yüz milyonlarca insanın Ukrayna tahılına ihtiyacı olduğunu vurgulandı.

Rusya’nın Odesa, Mykolaiv, yakın Tuna Nehri liman kenti Reni'deki Ukrayna tahıl depolama tesisine ve diğer liman kentlerine düzenlediği saldırıların da kınandığı açıklamada, Rusya'nın Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi içindeki Karadeniz'deki yeni uyarı bölgesinin, yanlış hesaplamalar ve gerginliğin artması riski ortaya çıkardığı ve seyrüsefer özgürlüğüne ciddi engeller oluşturduğu kaydedildi.

“Rusya sivil gemileri tehdit ediyor”

Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana yaptığı açıklamada, “Rusya, uluslararası hukuka ve dünya çapında Ukrayna tahılına bağımlı olan insanlara karşı tam bir saygısızlık göstermeye devam ediyor. Rusya sivil gemileri tehdit ediyor, barışçıl şehirleri terörize ediyor ve vahşi saldırılarıyla dünyanın kültürel mirasının bazı kısımlarını yok ediyor. NATO birleşmiştir. Karadeniz'deki müttefiklerimizle dayanışma içindeyiz, birbirimizi korumaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Rusya açlığı silah haline getirmeyi bırakmalı”

Stoltenberg ise yaptığı açıklamada, “Rusya, Karadeniz bölgesindeki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. Rusya, açlığı silah haline getirmeyi ve dünyanın en savunmasız insanlarını gıda istikrarsızlığıyla tehdit etmeyi bırakmalı. Rusya'nın eylemleri, NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinin istikrarı için de önemli riskler oluşturuyor. Müttefikler Ukrayna'ya desteği ve ihtiyat durumunu artırıyor. Müttefik topraklarının her karışını herhangi bir saldırıdan korumaya hazırız.” dedi.

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Türkiye'nin çabalarına övgü

Müttefiklerin, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmak için devam eden çabalarını ve diğer müttefiklerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna tahılını kara ve deniz yoluyla ihracatının devam etmesini sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Stoltenberg, “Müttefikler ayrıca Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini açıkça belirttiler. NATO ve müttefikler, deniz devriye uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Karadeniz bölgesinde gözetleme ve keşif çalışmalarını hızlandırıyorlar. Geçen yıldan bu yana, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşına yanıt olarak NATO, Bulgaristan ve Romanya'daki iki yeni çokuluslu muharebe grubu da dahil olmak üzere bölgedeki varlığını önemli ölçüde artırdı.” dedi.

Öte yandan NATO-Ukrayna Konseyi, 11-12 Temmuz'daki Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi'nde kurulmasından ardından ikinci toplantısını gerçekleştirmiş oldu.