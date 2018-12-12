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Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Brüksel’e gelerek NATO karargahını ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Konseyi üyeleri, Ürdün ile Orta Doğu’da işbirliğinin güçlendirilmesi gereğini vurguladı. Stoltenberg, Ürdün Kralı'nın önderliğinde, bölgesel istikrarı destekleme ve terör mücadelesinde aktif bir rol oynadığını dile getirdi. Stoltenberg, Ürdün'le Orta Doğu’da önemli bir dost olduğunu işaret ederek, Ürdün ile askeri anlaşma ve ortak işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

'Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'

Kral Abdullah, NATO ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Teröre karşı mücadele ile ilgili koordinasyon devam etmeli” açıklamasında bulundu. Kral Abdullah, Filistin-İsrail çatışmasını iki devletli çözüm temelinde sona erdirmek için çabaların gerektiğini vurgulayarak Filistin’in başkentinin Doğu Kudüs olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
  1. Ürdün Kralı 2. Abdullah
  2. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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