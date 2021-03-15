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Dünya Stoltenberg: S-400 konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var
Dünya

Stoltenberg: S-400 konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ile NATO arasında S-400'ler demokratik haklar konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:43:00 -
Stoltenberg: S-400 konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki savunma ve dışişleri komisyonlarının toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eylemleri nedeniyle "ciddi endişeleri" olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Ciddi endişelerimi dile getirdim; hepimizin bildiği gibi Doğu Akdeniz, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alma kararı ve Türkiye'deki demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var" dedi. Ancak NATO'nun aynı zamanda bu konuları tartışmak için "önemli bir platform sunduğunu" ifade eden Stoltenberg, bu sayede farklı konuların gündeme getirilebileceğini, ciddi tartışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Stoltenberg, her biri farklı tarihe, coğrafyaya ve politikaya sahip 30 üyesi olan bir ittifakta her zaman görüş ayrılıkları yaşanacağının altını çizdi.

Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog kurulmasında NATO'nun üstlendiği role de atıfta bulundu. NATO Genel Sekreteri, NATO tarafından hayata geçirilen askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik güvenlik mekanizmasının iki ülke arasında ilk müzakerelerin yürütülmesine olanak sağladığını belirtti.

NATO dışişleri bakanlarının gelecek hafta Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin temsilcileri ile ilk kez yüz yüze bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Rusya'da S-400 savunma sistemleri alma kararı Türkiye ile NATO arasında gerginliğe yol açmıştı. ABD yönetimi, aralık ayında Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başlamış ve dört yetkili yaptırım listesine alınmıştı.

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