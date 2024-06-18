  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 Türk devi gücünü birleştirdi! AKINCI'ya entegre edildi

Dünyayı sallayan alçaklık! İşte İsrail askerlerinin kolundaki Türkiye skandalı

Kylian Mbappe: Onlara asla oy vermeyin! Seçim çağrısı gündem oldu

Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yöntemi açıkladı! 700 lira ile başladı, 3 milyon 600 bin lira oldu

Rahibe okulu mezunu Mine G. Kırıkkanat yine delikten başını çıkardı! Hayvan kesmek bayram değil yastır

Dünyanın tamamına yetecek rezerv bulundu! Müthiş keşif

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

Mehmet Şimşek'ten çok kritik mesaj! 'Devam ediyoruz' diyerek duyurdu

Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi

İspanyollar Türkiye ile maalesef alay etti: Suudi Arabistan'ın yeni rakibi
Dünya Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna’da ABD'nin yükünü almasını istiyor
Dünya

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna’da ABD'nin yükünü almasını istiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-18 02:35:00 -
Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna’da ABD'nin yükünü almasını istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin üzerindeki yükü azaltmak için NATO’nun Ukrayna’da öncü rol oynayacağını açıkladı.

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından basına konuştu.

NATO’nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim sağlamada öncü rol üstlenmesi üzerinde anlaşacaklarını belirten Stoltenberg, “Bu önemli çünkü Ukrayna'ya verdiğimiz destek söz konusu olduğunda daha öngörülebilirlik, daha fazla hesap verebilirlik sağlayacak.” dedi.

Stoltenberg, bunun aynı zamanda ABD’nin üzerindeki yükü azaltacağına işaret ederek, ABD Kongresinin Ukrayna’ya yönelik 60 milyar dolar yardım kararından da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımı organizasyonlarının, büyük olasılıkla Almanya’da bulunun ABD askeri üssünden yapılacağı bilgisini paylaşan Stoltenberg, bu vesileyle NATO’ya daha büyük rol verileceğinin altını çizdi.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes anlaşmasının ön şartı olarak daha fazla toprak talep ettiğine dikkat çekerek, “Bu bir barış teklifi değil, Rusya'nın Ukrayna'yı egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçmeye ikna ederek savaşta hedeflerine ulaşması önerisidir.” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna’da kalıcı ve adil bir barışı başarmanın en iyi yolununun askeri yeteneklerini güçlendirmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ulus olarak hayatta kalmasını sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!
ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

Aktüel

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi
Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi

Teknoloji

Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi

NATO'dan yeni Ukrayna planı! Savunma Bakanları onay verecek
NATO'dan yeni Ukrayna planı! Savunma Bakanları onay verecek

Dünya

NATO'dan yeni Ukrayna planı! Savunma Bakanları onay verecek

Bakan Güler, NATO Karargahında
Bakan Güler, NATO Karargahında

Gündem

Bakan Güler, NATO Karargahında

Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör
Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran dayak! İnsan değil sanki terminatör

3 emekli asker savaş robotu üretti! NATO 1 milyar euro verip talip oldu
3 emekli asker savaş robotu üretti! NATO 1 milyar euro verip talip oldu

Teknoloji

3 emekli asker savaş robotu üretti! NATO 1 milyar euro verip talip oldu

Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı...
Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı...

Dünya

Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı...

NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'
NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'

Dünya

NATO'dan kritik uyarı! 'En büyük silahlı çatışmayı körüklüyor'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23