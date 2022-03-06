Stoklarda ne kadar ayçiçek yağı var? Stoklarda ayçiçek yağı bitti mi?

Türkiye’ye ithal edilmekte olan Ayçiçek yağının büyük bölümü Rusya ve Ukrayna’dan alıyor. Türkiye’ye ithal edilmekte olan Ayçiçek yağının büyük bölümü de bu bölgede yer alan Rostov Limanı’ndan yükleniyor. Rusya’nın Türkiye’ye ait olan yaklaşık 15 gemisine çıkış izni vermiyor olması, Türkiye’nin ya konusunda sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçerek gerekli tedbirleri alması yönünde talepte bulundu.

Stoklarda ayçiçek yağı bitti mi?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı’na konu ile ilgili yazı yazarak, Türkiye’deki ayçiçeği yağı stoklarına dair bilgi verdi. Azak Denizi’nde çıkışına izin verilmeyen gemilerin getirilmemesi durumunda Türkiye’nin yağsız kalabileceğini vurgulayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, şuan stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan ortasına yetecek kadar yağ kaldığını belirtti. Rusya’nın ithalat gemilerine izin vermemesi durumunda yağ konusunda büyük sorunlar yaşanabileceğinin altını çizen dernek temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı’nın ve Rusya Büyükelçiliği’nin nezdinde acil bir girişimde bulunması gerektiğini belirtti. Ayçiçek yağı stoklarına ilişkin son dakika açıklaması ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçiden geldi. Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

Ayçiçek yağında gümrük vergisi kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte savaş durumunda yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde yaşanacak sorunlarının önüne geçilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor. Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek aspir yağı, kanola yağı, soya yağı, mısır ve palm yağında gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verildi.