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Stokçulara baskın meyvesini verdi! Soğan fiyatları düştü

Soğan fiyatlarının yükselmesi üzerine soğan stokçularına yönelik baskınlar meyvesini verdi. Soğan fiyatları büyük marketlerde önemli oranda düştü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:14
Stokçulara baskın meyvesini verdi! Soğan fiyatları düştü

Son günlerde soğan fiyatlarında meydana gelen artış sonrasında, Bakan Berat Albayrak, bu konuda çalışma yapılmasına yönelik talimatlar verdi.

Bakan Albayrak'ın, soğan fiyatlarında başlatılan spekülatif artışları ve oluşabilecek manipülasyonları önleyici direktifleri doğrultusunda, Ankara'nın merkez ve Polatlı ilçesinde Vergi Dairesi Başkanlığınca denetimler başlatılmıştı.

Toptan kuru soğan ticaretine yönelik denetimler hafta boyunca devam etmişti. Ayrıca, toptancı halinde ve hal dışında yapılan satış işlemleri de denetim kapsamına alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra ilgili diğer bakanlıkların da katkısıyla sürdürülen denetim ve çalışmaların sonuçları, Ankara genelindeki 10 zincir markette bugün itibarıyla fiyatlara yansıdı.

Fiyatlar büyük oranda geriledi

Başkentteki 10 zincir marketin, soğandaki spekülasyonu ortadan kaldırmaya ve enflasyonla mücadeleye destek kapsamında yaptığı indirim sonrasında, fiyatlar önemli oranda düştü.

Böylece, soğanın kilogramı yaklaşık 1,5 lira ucuzlayarak, ortalama 3,5 lira seviyesine indi.

Migros, Başgimpa, Akyurt, Gimsa, Altunbilekler, Yunus, Şekerciler, Yeni Çağdaş, Çelikler ve Bim, indirim yapan zincir marketler olarak dikkati çekti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:14
  1. Ankara
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YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç14 dk önce
    Dâhildeki ABD İşbirlikçisi stokçuların TV Ekranlarından teşhîri gerekmekdedir.
  • hasanhasan20 dk önce
    ... bu kadar anlamadım
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