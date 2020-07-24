STK'ler ve Meclis çalışmalarıyla ilgilenenler için hazırlanan "kılavuz" kitap yenilendi

TBMM (AA) - ERTUĞRUL SUBAŞI - Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında "Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı"nı revize etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin son Anayasa ve İçtüzük değişiklerini esas alarak yeniden düzenlenen kitap, gerek sivil toplum örgütleri gerekse Meclis çalışmalarıyla ilgilenenlere kılavuz niteliği taşıyor.

Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, TBMM'nin yapısı, görevleri ve işleyişi hakkında bilgilendirirken, kitapta sorular eşliğinde aydınlatıcı cevaplara da yer veriliyor.

Meclis İçtüzüğü'nden yerleşke düzenine, milletvekillerinin faaliyet günlerinden onlarla nasıl daha kolay iletişim sağlanabileceğine kadar merak edilen pek çok soru kitapta yanıt buluyor.

Yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumların anlatıldığı ikinci bölümde, üye tamsayısı, yasama dönemi, yasama yılı, tatil, ara verme, birleşim, oturum, sıra sayısı gibi birçok Meclis kavramına yer verilirken TBMM Genel Kurulu ve komisyonların yasama sürecindeki işlevleri ve Danışma Kurulunun fonksiyonuna değiniliyor.

Kitabın üçüncü bölümünde ise TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda kanun yapım süreci anlatılıyor. Burada da kod kanun, çerçeve kanun, geçici kanun, temel kanun ve torba kanun gibi kulağa aşina gelen ancak hangi hallerde, neye göre isimlendirildiği bilinmeyen hukuk terimlerine ilişkin pratik bilgiler bulunuyor.

Son bölüm parlamentoya ilgi duyanlar için bir rehber niteliğindeki yasama terimleri sözlüğüyle son buluyor.



- TBMM Başkanı Şentop da destek verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güncellenen kitapta "takdim" başlığı altında bir yazı kaleme aldı.

STK'lerin yasama ve denetim sürecine etkin katılımının seçmen ile milletvekilleri arasındaki etkileşimi sağlayarak demokrasinin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Şentop, YASADER'in STK temsilcilerinin TBMM'de yasama ve denetim süreçlerinde nasıl daha etkin olabileceklerine ilişkin çeşitli programlar yaptığını bildirdi.

Şentop, hazırlanan kitabın da bir kılavuz niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kitapla STK'ler ile milletvekilleri arasındaki bağın geliştirilerek demokrasinin güçlendirilebileceğine değindi. Başkan Şentop, "El kitabı, hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin tüm STK temsilcilerinin Meclis faaliyetlerine katılım noktasında önemli bir rehber niteliğindedir." görüşünü paylaştı.

"Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı"na YASADER'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.







