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Medya STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın
Medya

STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın

Yeniakit Publisher
2023-12-29 11:52:00 -
STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın

RTÜK, Türkiye’nin mütedeyyin kesimini hedef alan, İslami vakıf ve STK’ları kadın ve aile düşmanı olarak gösteren Amerikan kanalı Fox TV’nin yayımladığı ‘Kızıl Goncalar’ adlı skandal diziye ‘toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan’ yüzde 3 idari para, 2 kez de program durdurma cezası verdi. Verilen cezayı yetersiz bulan STK’lar, ahlaksız dizilerin tamamen yayından kaldırılmasını istediler.

Sebahattin Ayan  İstanbul

RTÜK, Türkiye’nin mütedeyyin kesimi hedef alan, İslami vakıf ve STK’ları kadın düşmanı, aile düşmanı gibi gösteren Amerikan kanalı Fox TV’nin ‘Kızıl Goncalar’ adlı skandal dizisine ‘toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan’ yüzde 3 idari para, 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan STK temsilcileri ise toplumu dinamitleyen ve İslami kesimi birer canavar gibi gösteren dizilerin yayımdan kaldırılması gerektiğini söyledi.

İnsan gözünden kirlenir

Aile kurumunu tetikleyen dizilerin yan etkilerinin gün geçtikçe artacağına değinen Gazeteci Yazar Bedir Acar, “Aile kurumu toplumun en küçük parçası, hücresidir. Orada başlayan bir kirlenme, toksik etki zamanla (virüsün tüm vücuda yayılması gibi) çeşitli dejenerasyonlara sebeb olur. İlk başta belli etmese de gün geçtikçe yan tesirler artar. İnsan gözünden kirlenir. Bize izletilen televizyon dizileri, filmler elbette iç dünyamızda tortular bırakır. Bu bağlamda dizi filmlerin fert ve toplum bazındaki etkileri inkâr edilemez. Son zamanlarda sözüm ona mütedeyyin hayatların anlatıldığı diziler revaçta... Daha önce dizilere bile sokulmak istenmeyen yahut sadece hizmetçi olarak yer bulan başörtülü karakterler artık başrolde. Mütedeyyin aileleri konu alan dizilerde ise tıpkı diğer dizilerde olduğu gibi birtakım negatif haller sergileniyor. Bu durum, dindar kesimle diğerlerini eşitliyor. Yani ‘yok birbirimizden farkımız’ demeye getiriliyor. Bu bakış açısı bir manada anlaşılabilir ama daha sinsisi dindarları bir kez daha ve bu kez başka bir açıdan ötekileştirme söz konusu. Toplumu dinamitlemek isteyenler ve dindar kesimi hedef alanlar bu kez ‘daha içeriden’ çalışıyor. Diziler en tehlikeli politik silahlar. Çünkü televizyon hepimizin evinin baş köşesinde... Aileyi zehirlemek için daha kullanışlı ortam olamazdı. Entrikalarla dolu hikayelere bayılırız, yönlendirilmeye de meyilliyiz…” ifadelerini kullandı.

Başını da biliyoruz sonunu da

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Celaleddin Gül ise “Bu sapkın dizinin ilk bölümünün ardından Fox TV’nin önünde bir protesto gösterisi yaptık. Herkes gibi RTÜK’ü göreve çağırdık. RTÜK küçük bir para ve yayın durdurma cezası verdi ama yetmez. Biz bu dizilerin başını da biliyoruz sonunu da. Bu dizi tamamen yayından kaldırılmalıdır. Yeni protestoları da yine aynı kanalın önünde hem Ankara’da hem İstanbul’da yapacağımızı da şimdiden beyan ediyoruz. Biz ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisini de Show TV önünde protesto ettikten sonra dizi yayından kaldırıldı. Ancak Danıştay RTÜK’ün kararını bozdu” dedi.
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Yorumlar

Mehmet

Özgü namal tam bir soytari.Deniz zaten satılık.Nerde pis is name-i orda
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