STK’lar sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilmeli

Göksel Çağlav Ankara

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün, “Sivil Toplum dijitalleşmesi” raporunda yer verilmek üzere, STK temsilcilerine, görev yaptıkları STK’nın hangi sosyal medya platformlarında, kim tarafından ne sıklıkla ne tür içerikli paylaşım yaptığı, bu platformların kullanıma ilişkin bir kurumsal stratejilerinin olup olmadığı ve STK faaliyetleri için sosyal medya kullanımının etkili olup olmadığına dair görüşleri soruldu.

Yarısından çoğu pasif

Alınan sonuçlara bakıldığında STK’ların birçoğunun aktif olarak paylaşım yapmadıkları, sosyal medyayı aktif olarak kullanmadıklarının tespit edildiğine vurgu yapıldı. STK’ların yüzde 39.3’ünün haftada birkaç kez paylaşım yaptığının belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

“STK’ların sosyal medya hesaplarından ne sıklıkla paylaşım yaptıklarını başka bir ifade ile sosyal medyayı ne kadar aktif kullandıklarını göstermektedir.STK’ların %39.03’ü haftada birkaç kez, %26.96’sı ayda birkaç ve %17.98’i her gün paylaşım yaptığını belirtmiştir. Bu sonuçlar STK’ların %65.99’unun (haftada birkaç kez, her gün) sosyal medya paylaşımlarını doğru sıklıklarla yaptıklarını ve sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını göstermektedir. Geri kalan STK’ların ise sosyal medya kullanım sıklıklarının artırılması gerekmektedir.”

Şehit ve gaziler aktif

En çok paylaşım yapanların Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi: “Bu değerler STK faaliyet alanları açısından incelendiğinde ise Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri (%100) ve Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği Dernekleri (%72.73) sosyal medyada paylaşım yapma oranı en yüksek olan dernek faaliyet alanlarıdır. Bununla birlikte Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler (%36.36), Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler (%30.65) ve Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler (%23.07) nadiren paylaşım yapma ve hiç paylaşım yapmama (toplam) oranları en yüksek derneklerdir. Dolayısıyla bu faaliyet alanlarındaki derneklerin neden sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmadıkları tespit edilerek daha sık sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.”