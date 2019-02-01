0553 313 94 23

STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya derhal ibadete açılmalı

Ecdat yadigari ibadethanenin, Müslümanların ibadet yeri olarak hizmete açılmasını isteyen STK temsilcileri, yetkililere çağrıda bulunarak, “Ayasofya bizlere Fatih’in emanetidir. Derhal ibadete açılmalıdır” dediler.

01 Şubat 2019 Cuma 11:13
STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya derhal ibadete açılmalı

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya Camii’nin ibadete kapatılarak müzeye çevrilmesinin üzerinden tam 84 yıl geçti. Müslümanların ibadet yeri olarak hizmete açılmasını isteyen STK temsilcileri, yetkililere çağrıda bulundu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Ayasofya Camii’nin fethin sembolü olduğuna dikkat çekerek, Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olan Ayasofya’nın üzerine titremiş, bu mabedi kendi parasıyla satın alıp vakfetmiştir. Cumhuriyet döneminde restorasyonu ve bakımı için geçici olarak ibadete kapatılan Ayasofya Camii maalesef bir daha ibadete açılamamıştır. 1934’ten beri ibadete kapatılan Ayasofya Camii artık ibadete açılmalıdır. Ayasofya’nın ibadethane olma özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarih mirası olduğunun tabi ki farkındayız. Ayasofya bir dünya kültür mirasıdır ve bunu dünya kültürüne kazandıran bugünlere ulaşmasını sağlayan da ecdadımızdır. Bizim isteğimiz ecdadımızın bu konudaki hassasiyetine sahip çıkılması fethin sembolü Ayasofya’nın bir an önce ibadete açılmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Ayasofya, cami olarak açılsın

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet tarafından bize emanet edilmiş olan bir vakfiyedir. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyelerle ilgili yapmış olduğu duası da bedduası da herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla müzeye çevrilen Ayasofya Camii’nin cami niyetine kavuşturulması en kısa zamanda sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:13
  1. Ayasofya Camii
  2. Ayasofya
  3. Mehmet Bayraktutar
  4. Ayasofya Cami
  5. Diyanet-Sen
  6. Fatih Sultan Mehmet
  7. fethin sembolü
  8. Diva-Sen
  9. Mustafa Çopursuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzme, Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor
    1. Yüzme, Avrupa Parlamentosu'na taşınıyor
    2. Van'da terör operasyonu
    3. Elektrik, doğal gaz ve GSM..
    4. Abonelik işlemlerinde yeni dönem
    5. "Trabzonspor'un artık geliri..
    6. Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte..
    7. YPG/PKK insani yardımları gaspediyor
    8. Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken..
    9. İstiklal eskiye dönüşte umut vadediyor
    10. ATM dolandırıcılarına operasyon
    11. Galatasaray, ara transfer dönemini..
    12. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi..
    13. Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa
    14. Netenyahu'nun seçim kurnazlığı..
    15. STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya..
    16. Fuat Oktay duyurdu! Faturalarda yeni..
    17. Milli karateciler unvanlarını korumak..
    18. Uluslararası Masterlar Kış Yüzme..
    19. Alaska'da kaybolan ambulans uçağı..
    20. 'Paçayı kurtardır' dedikleri sırada..
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti