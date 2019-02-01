STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya derhal ibadete açılmalı

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya Camii’nin ibadete kapatılarak müzeye çevrilmesinin üzerinden tam 84 yıl geçti. Müslümanların ibadet yeri olarak hizmete açılmasını isteyen STK temsilcileri, yetkililere çağrıda bulundu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Ayasofya Camii’nin fethin sembolü olduğuna dikkat çekerek, “Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olan Ayasofya’nın üzerine titremiş, bu mabedi kendi parasıyla satın alıp vakfetmiştir. Cumhuriyet döneminde restorasyonu ve bakımı için geçici olarak ibadete kapatılan Ayasofya Camii maalesef bir daha ibadete açılamamıştır. 1934’ten beri ibadete kapatılan Ayasofya Camii artık ibadete açılmalıdır. Ayasofya’nın ibadethane olma özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarih mirası olduğunun tabi ki farkındayız. Ayasofya bir dünya kültür mirasıdır ve bunu dünya kültürüne kazandıran bugünlere ulaşmasını sağlayan da ecdadımızdır. Bizim isteğimiz ecdadımızın bu konudaki hassasiyetine sahip çıkılması fethin sembolü Ayasofya’nın bir an önce ibadete açılmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Ayasofya, cami olarak açılsın

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet tarafından bize emanet edilmiş olan bir vakfiyedir. Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyelerle ilgili yapmış olduğu duası da bedduası da herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla müzeye çevrilen Ayasofya Camii’nin cami niyetine kavuşturulması en kısa zamanda sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.