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Teknoloji Stirling motoru bugün bile büyük dikkat çekiyor
Teknoloji

Stirling motoru bugün bile büyük dikkat çekiyor

Sıcak hava motoru olarak bilinen Stirling motoru görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 00:38:00 -

1816 yılında İskoçya'da Reverent Robert Stirling'in icat ettiği sıcak hava motoru bugün bile büyük dikkat çekiyor.

Stirling Motoru Nedir?

Stirling motoru, kapalı bir haznenin dışardan ısıtılmasıyla oluşan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinadır. Sıcak hava motoru olarak da bilinir. Isınan havanın genişleyip sıkışmasıyla motor hareket etmeye başlar. 1816 yılında İskoçya'da Reverent Robert Stirling icat etmiştir. Motor daha sonra kardeşi olan James Stirling geliştirmiştir. Mucitlerin yaşadığı dönemde buharla çalışan makinalar kullanılıyordu ve oldukça tehlikelilerdi. Daha güvenilir bir alternatif bulmak için işe koyulurlar. İstedikleri ısı enerjisini doğrudan hareket enerjisine dönüştürmekti.

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