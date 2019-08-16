Steven Nzonzi, İstanbul'da



İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı. Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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