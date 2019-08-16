0553 313 94 23

Steven Nzonzi İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:46
Steven Nzonzi İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.


Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul’a getirdi. Roma’dan yola çıkan Nzonzi, İstanbul Havalimanı’ndan ülke giriş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.


Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.
    1. Resmi Gazete’de yayımlanan Atama..
    2. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü..
    3. Görevden alınan Basın İlan Kurumu..
    4. Maçın ardından
    5. Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali!
    6. Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile..
    7. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    8. Steven Nzonzi İstanbul’a geldi
    9. Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla..
    10. "Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    11. Steven Nzonzi, İstanbul'da
    12. Bayburt’ta orman yangını
    13. Maçın ardından
    14. Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin..
    15. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden..
    16. Vaclav Jilek: "Erken yediğimiz gol..
    17. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor’un hedefi..
    18. Ünal Karaman: "Sahada dökülen alın..
    19. Maçın ardından
    20. BAE ve İsrail arasında üst üste gizli..
    21. Kurtarmak istediği oğluyla birlikte..
    22. Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2019
    24. Galatasaray’ın transfer görüşmelerine..
    25. Jüpiter bir gezegenle çarpışmış olabilir
    26. Maçın ardından
    27. Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu..
    28. Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği..
    29. Erzincan Valisi Ali Arslantaş,..
    30. Galatasaray'ın yeni transferi..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'