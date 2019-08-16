Steven Nzonzi İstanbul’a geldi Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul’a getirdi. Roma’dan yola çıkan Nzonzi, İstanbul Havalimanı’ndan ülke giriş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.