Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?
Stevan Jelovac hastalığı neydi? Ülkemizde bir dönem Antalya BB ve Gaziantep Basketbol'da forma giyen Stevan Jelovac 32 yaşında hayatın kaybetti. Peki, Stevan Jelovac'ın hastalığı neydi?
Yunanistan'ın AEK ekibinde forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac 32 yaşında vefat etti. Peki, Stevan Jelovac kimdir?
Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?
Sırp basketbolcu geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşamını yitirdi. Sezon başında AEK'ya transfer olan Stevan Jelovac 3 hafta önce felç geçirmişti.
Sırp profesyonel basketbolcu Stevan Jelovac, 8 Temmuz 1989'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde dünyaya geldi.
Stevan Jelovac, en son Yunanistan Basket Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden AEK Atina'da oynuyordu. Profesyonel düzeydeki kariyerine KK Vizura ile başlayan ünlü basketbolcunun oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:
2008–2009 vizura
2009–2010 Mega Vizura
2010 kırmızı zvezda
2010–2011 Mega Vizura
2011–2012 Antalya BB
2012–2013 JuveCaserta
2013–2014 Lietuvos rytas
2014–2017 CAI Zaragoza
2017–2018 Nijniy Novgorod
2018–2019 Brose Bamberg
2019–2020 Gaziantep
2020–2021 San-en NeoPhoenix
2021 AEK Atina