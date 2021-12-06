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Spor Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?
Spor

Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?

Stevan Jelovac hastalığı neydi? Ülkemizde bir dönem Antalya BB ve Gaziantep Basketbol'da forma giyen Stevan Jelovac 32 yaşında hayatın kaybetti. Peki, Stevan Jelovac'ın hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:57:00 -
Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?

Yunanistan'ın AEK ekibinde forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac 32 yaşında vefat etti. Peki, Stevan Jelovac kimdir?

Stevan Jelovac kimdir kaç yaşında? Stevan Jelovac neden öldü?

Sırp basketbolcu geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşamını yitirdi. Sezon başında AEK'ya transfer olan Stevan Jelovac 3 hafta önce felç geçirmişti.

Sırp profesyonel basketbolcu Stevan Jelovac, 8 Temmuz 1989'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde dünyaya geldi.

Stevan Jelovac, en son Yunanistan Basket Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden AEK Atina'da oynuyordu. Profesyonel düzeydeki kariyerine KK Vizura ile başlayan ünlü basketbolcunun oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:

2008–2009    vizura

2009–2010    Mega Vizura

2010    kırmızı zvezda

2010–2011    Mega Vizura

2011–2012    Antalya BB

2012–2013    JuveCaserta

2013–2014    Lietuvos rytas

2014–2017    CAI Zaragoza

2017–2018    Nijniy Novgorod

2018–2019    Brose Bamberg

2019–2020    Gaziantep

2020–2021    San-en NeoPhoenix

2021 AEK Atina

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