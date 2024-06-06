Sterling için Fenerbahçe gelişmesi!

Chelsea'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling'in temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Raheem Sterling önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı. İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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