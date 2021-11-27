Stephen Sondheim kim? Stephen Sondheim neden öldü?
Stephen Sondheim kaç yaşında? ABD'li söz yazarı Stephen Sondheim yaşamını yitirdi. Peki, Stephen Sondheim kimdir? Stephen Sondheim kariyeri
ABD'li söz yazarı Stephen Sondheim 91 yaşında hayatını kaybetti. Connecticut'taki evinde yaşamını yitiren sanatçının vefat sebebi ise henüz açıklanmadı. Peki, Stephen Sondheim kim?
Stephen Sondheim kim? Stephen Sondheim neden öldü?
Stephen Sondheim 22 Mart 1930'da dünyaya geldi. Sondheim, önemli bir müzikal tiyatro bestecisidir. Sondheim, eserlerinde geleneksel konuların ötesinde beklenmedik temaları kullanmasıyla ve benzeri görülmemiş karmaşıklık ve incelikli müzik ve şarkı sözleri yazmasıyla tanınır.