Stephen Hawking'in ölmeden önceki son makalesi ortaya çıktı

Araştırma ayrıca, paralel evrenlerin olduğuna dair kanıt bulunabilmesi için de astronomların yoluna ışık tutuyor.

'Kozmik enflasyon ve kozmik çoklu evren' teorilerine yeni bir önerme getiren makale, evrenin nasıl oluştuğuna dair bir teori geliştiriyor.

Leuven Katolik Üniversitesi'nde görevli Belçikalı Fizikçi Thomas Hertog ile çalışan Hawking'in makalesi, İngiliz fizikçinin ölümünden 10 gün önce High-Energy Physics adlı bilim dergisine verildi ve çarşamba günü yayımlandı.

Bilim insanlarının teorisi, Einstein'ın evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce oluştuğunu anlattığı ama nasıl oluştuğuna dair verilerin eksik olduğu araştırmayı geliştirdi.

MODERN FİZİKTE BİRÇOK FARKLI TEORİ

Guardian'ın haberine göre son zamanlarında Hawking'le yeni teori üstünde çalışmak için Cambridge'e giden Hertog, "Aramızda asla bunun, onun son makalesi olabileceğini konuşmamıştık. Ama bunun yolculuğumuzun sonu olabileceğini hissediyordum, hiçbir zaman ona söylemedim" dedi.

Modern fizik, evrenin nasıl oluştuğuna dair birden fazla teori öne sürüyor. Bunların başında gelen teori, Big Bang (Büyük Patlama) sonrası hızlı genişleme evresi 'kozmik enflasyon' ile yeni evrenlerin oluştuğunu ve bu evrenlerin de uzayda dağıldığı önermesinde bulunuyor.