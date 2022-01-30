Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi potansiyeli olan pazarlara ek olarak, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir varlık göstererek yolculuğuna bir yıl önce başlayan Stellantis, 12 ayda önemli mobilite çözümleri ve ortaklıklar ortaya koydu. Stellantis, 30’dan fazla ülkede yürütülen endüstriyel operasyonlarla tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılarken, 130’dan fazla pazarda araç ve hizmet sunuyor. Geleceğin mobilitesini şekillendirecek çözümler sunarak yeni fırsatlar yakalamayı hedefleyen şirket, ilk yılında stratejik ortaklıklarla sağlam bir temel kurdu. Stellantis, yeni uzun vadeli stratejik planını ise 1 Mart’ta açıklamayı hedefliyor.