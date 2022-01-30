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Ekonomi Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu
Ekonomi

Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı ilk yılını geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:44:00 -
Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi potansiyeli olan pazarlara ek olarak, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir varlık göstererek yolculuğuna bir yıl önce başlayan Stellantis, 12 ayda önemli mobilite çözümleri ve ortaklıklar ortaya koydu. Stellantis, 30’dan fazla ülkede yürütülen endüstriyel operasyonlarla tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılarken, 130’dan fazla pazarda araç ve hizmet sunuyor. Geleceğin mobilitesini şekillendirecek çözümler sunarak yeni fırsatlar yakalamayı hedefleyen şirket, ilk yılında stratejik ortaklıklarla sağlam bir temel kurdu. Stellantis, yeni uzun vadeli stratejik planını ise 1 Mart’ta açıklamayı hedefliyor.

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