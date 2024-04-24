Steinmeier Alman Basınında eleştiri konusu oldu: "Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 3 günlük bir program kapsamında Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunuyor. İlk gün Sirkeci Garı'na giden ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelen Steinmeier, dün de Gaziantep'e giderek depremzedelerle görüştü.

Türkiye'deki programının son gününde, yani bugün, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonra CHP lideri Özgür Özel'e görüşecek. Ardından da Almanya'ya geri dönecek.

Steinmeier'in Türkiye ziyareti, özellikle de döner kestiği görüntü, Alman basınında oldukça fazla yer aldı.

Alman Cumhurbaşkanı, gezinin ilk gününde Almanya'dan yanında getirdiği döneri keserek, İstanbul'daki konsoloslukta ikram etmişti.



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Bu görüntüyü eleştiren Bild gazetesinin haberinde, "Ülkemizin inşasında Türklerin çok yardımcı olduğunu söyledi ama döner kesmesi her şeyi gölgede bıraktı. Rusya ve İran politikamızdan haklı olarak çok şikayetçiyiz ama Türkiye'ye yönelik politikamız da benzer düzeyde. Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı." denildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Profesör Carlo Masala ise, "Türkler 1962'den beri Almanya'da. Şu an üçüncü kuşaktalar. Gazeteci, doktor, iş insanı, profesör, sanatçı, siyasetçi yetiştirdiler; Kovid-19 aşısını dahi icat ettiler. Ama Cumhurbaşkanı'nın aklına ilk gelen şey, döner." dedi.

Bild'in haberinde eleştiriler devam etti. "Steinmeier'in döneri Almanya'dan Türkiye'ye götürmesi, Türkiye imajının ne kadar klişe ve eski olduğunu gösteriyor. Eğer İtalya'yı ziyaret edecek olsaydı yanında pizza mı götürecekti?" ifadeleri kullanıldı.