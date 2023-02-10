Stefan Kuntz'tan deprem bölgesi için yardım çağrısı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından bölgeye yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birçok arkadaşım bana nasıl yardımcı olabileceklerini sordu. TFF'nin ardından biz de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Milli takım oyuncularımızın, benim ve ailemin katıldığı bir bağış kampanyası başlatarak hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Kuntz şöyle devam etti:

"Sevgili dostlar, hayranlar ve takipçiler, Türkiye'de meydana gelen depremleri mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdiye kadar binlerce insan annesini, babasını, anneannesini, dedesini, amcasını, teyzesini, çocuklarını veya kardeşlerini kaybetmiş ve daha niceleri enkaz altında kalmıştır. 10'dan fazla şehir etkilendi, bu bölgede 13 milyondan fazla insan yaşıyor.AFAD yapılacak yardımların yardıma ihtiyacı olan bölgelere gitmesi garanti eden bir kurum. Lütfen bu videoyu olabildiğince çok paylaşın ki mümkün olduğunca çok kişi yardım etsin. Alman veya Türk veya dünyanın geri kalanından olmanız fark etmez. Teşekkürler."