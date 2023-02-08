Stefan Kuntz'dan yardım çağrısı

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, şunları kaydetti:

"Binlerce insan annelerini, babalarını, aile büyüklerini, evlatlarını veya kardeşlerini kaybetti. Birçoğu da yıkılan binaların altında mahsur kaldı. Bu depremler yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı 10'dan fazla kenti vurdu. Birçok arkadaşım bana 'Depremzedelere nasım yardımcı olabiliriz?' diye sordu. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyaya milli oyuncularımız, ailem, şahsım ve TFF de katılacak. Bu yardımların AFAD'ın hesabına ulaştırılacağının güvencesini verebiliriz. Bu resmi bir kurum, Türkiye'deki afet ve acil durum yönetiminden sorumludur. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerinin yararına ve bu bölgede kullanılacağından kesinlikle emin olabilirsiniz. İster Alman ister Türk isterse diğer ülke vatandaşları olsun hiç fark etmez."

Stefan Kuntz, mesajında AFAD'ın hesap numaralarını da paylaştı.