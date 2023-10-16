Stefan Kuntz'dan A Milli Takımımız hakkında paylaşım!
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz'dan, Letonya maçı sonrası tebrik paylaşımı geldi.
Millilerin geçtiğimiz gün Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024'e katılma hakkı elde etmesi sonrası, Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millileri tebrik etti.
Kuntz paylaşımında, "Tebrik ederim, Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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