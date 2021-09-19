Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı mı? Stefan Kuntz ne zaman imza atacak?

A Milli Takım'da Alman teknik adam Stefan Kuntz döneminin resmen başladığı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman çalıştırıcı ile A Milli Takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." Ayrıca, Milli Takımlar resmi hesabından "Hoş geldin Stefan Kuntz" mesajı yayımlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Stefan Kuntz kimdir?

Futbolculuk dönemindeki 1985-1986 ve 1993-1994 sezonlarında Bundesliga gol kralı olan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum yönetimindeki Beşiktaş'ta bir sezon forma giydi. Almanya ile EURO 96'da şampiyon olan Stefan, o dönem Beşiktaş’ta oynamasının etkisiyle uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye etmişti. Kaiserslautern’le birer Almanya Ligi ve Almanya Kupası kazanan Stefan Kuntz, 1991’de ise Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.