Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu
Letonya karşılaşmasının ardından, A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz gözyaşı döktü.
2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi.
Maçın başlamasıyla beraber hücum hattında karşlıklı pozisyonlar yakalayan iki takım da ilk yarıyı golsüz tamamladı.
Burak ipten aldı
İkinci yarıda temponun arttığı maçta Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile skoru eşitledi. Gol için etkili pozisyonlarına devam eden milli takım aradığı golü 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle buldu.
Kuntz gözyaşlarına boğuldu
Son dakikalarda gelen golle beraber maçın tamamlanması sonucu teknik direktör Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sevinçten sonra ağlamaya başlayan Kuntz'un o anları kameralara yansıdı.