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Spor Stefan Kuntz geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Spor

Stefan Kuntz geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-08 13:13:00 -
Stefan Kuntz geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Almanya Bundesliga'da küme düşme potasının bir adım üzerinde yer alan Bochum, teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz'u getirmeyi düşünüyor.


Almanya Bundesliga'da küme düşme potasının bir adım üzerinde yer alan Bochum, teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz'u getirmeyi düşünüyor.

Bild'de yer alan habere göre, kulübün teknik direktör Thomas Letsch ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

Bochum'da teknik direktörlük görevi için beşten az aday olduğu ve bu isimlerden birinin de Stefan Kuntz olduğu öne sürüldü.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Stefan Kuntz, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bochum, 28 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

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