Stefan Kuntz aday kadroyla şaşırttı!
A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kuntz'un Galatasaray'da kadroya giremeyen Berkan'ı çağırırken, Beşiktaş'ta harikalar oluşturan Salih Uçan'ı ve Fenerbahçe'nin en etkili ismi olan İsmail Yüksek'i davet etmemesi şaşırttı...
A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kuntz'un Galatasaray'da kadroya giremeyen Berkan'ı çağırırken, Beşiktaş'ta harikalar oluşturan Salih Uçan'ı ve Fenerbahçe'nin en etkili ismi olan İsmail Yüksek'i davet etmemesi şaşırttı...
A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi aday kadrosu açıklandı.
Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu. Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı.
Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı. Öte yandan sezona iyi başlayan Salih Uçan'ın kadroda olmaması ise tepki çekti.
İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü.
Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:
Kaleciler
Altay Bayındır, Fenerbahçe
Doğan Alemdar, Rennes
Uğurcan Çakır, Trabzonspor
Defans
Onur Bulut, Kayserispor
Zeki Çelik, Roma
Çağlar Söyüncü, Leicester
Kaan Ayhan, Sassuolo
Merih Demiral, Atalanta
Ozan Kabak, Hoffenheim
Eren Elmalı, Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe
Rıdvan Yılmaz, Rangers
Orta saha - Forvet
Cengiz Ünder, Marsilya
Yunus Akgün, Galatasaray
Berkan Kutlu, Galatasaray
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe
Orkun Kökçü, Feyenoord
Salih Özcan, Dortmund
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray
Serdar Gürler, Başakşehir
Enes Ünal, Getafe
Halil Dervişoğlu, Burnley
Serdar Dursun, Fenerbahçe
Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tepki
A Milli Takıma hiçbir oyuncusu çağrılmayan Beşiktaş'ta Stefan Kuntz'a tepki var.
Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı.
Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi.
Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi.
Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.
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