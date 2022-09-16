Stefan Kuntz aday kadroyla şaşırttı!

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kuntz'un Galatasaray'da kadroya giremeyen Berkan'ı çağırırken, Beşiktaş'ta harikalar oluşturan Salih Uçan'ı ve Fenerbahçe'nin en etkili ismi olan İsmail Yüksek'i davet etmemesi şaşırttı...

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi aday kadrosu açıklandı.

Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu. Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı.

Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı. Öte yandan sezona iyi başlayan Salih Uçan'ın kadroda olmaması ise tepki çekti.

İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü.

Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:

Kaleciler

Altay Bayındır, Fenerbahçe

Doğan Alemdar, Rennes

Uğurcan Çakır, Trabzonspor

Defans

Onur Bulut, Kayserispor

Zeki Çelik, Roma

Çağlar Söyüncü, Leicester

Kaan Ayhan, Sassuolo

Merih Demiral, Atalanta

Ozan Kabak, Hoffenheim

Eren Elmalı, Trabzonspor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe

Rıdvan Yılmaz, Rangers

Orta saha - Forvet

Cengiz Ünder, Marsilya

Yunus Akgün, Galatasaray

Berkan Kutlu, Galatasaray

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe

Orkun Kökçü, Feyenoord

Salih Özcan, Dortmund

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray

Serdar Gürler, Başakşehir

Enes Ünal, Getafe

Halil Dervişoğlu, Burnley

Serdar Dursun, Fenerbahçe

Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tepki

A Milli Takıma hiçbir oyuncusu çağrılmayan Beşiktaş'ta Stefan Kuntz'a tepki var.

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı.

Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.



