Steam’de 9/10 puan alan oyun, Epic Games’te ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunu Doors: Paradox oldu

Epic Games Store, Şubat’ın ilk haftasında vereceği yeni oyunu açıkladı. Dijital mağaza bu hafta oyunculara Doors: Paradox isimli yapımı ücretsiz sunuyor. Bulmaca tarzındaki oyun, ilginç görevleriyle dikkat çekiyor.

Big Loop Studios tarafından geliştirilen Doors: Paradox, oyunculara büyülü kapıların içine gizlenmiş bulmacaları çözme görevi veriyor. 12 farklı alanda geçen oyun, 58’den fazla bulmacayı barındırıyor. Oyuncular, her kapının kilidini açmak için gizli nesneleri arayacak, bilmeceleri çözecek ve ipuçlarını bir araya getirecek.

Big Loop Studios, Doors: Paradox’un en az beş saat süreceğini ve her bölümde farklı bir zorluğun test edileceğini söyledi. Oyuncular ayrıca Zula isimli rehberi takip ederek zaman ve uzayda yolculuğa çıkacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doors: Paradox ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store’un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: “Doors: Paradox” sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Doors: Paradox Steam fiyatı 7,99 dolar olarak belirlendi. Ancak 8 Şubat tarihine kadar Epic Games Store üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.