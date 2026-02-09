  • İSTANBUL
Start-stop sistemi motoru bitiriyor mu? İşte araştırmaların verdiği sonuç…
Otomotiv

Start-stop sistemi motoru bitiriyor mu? İşte araştırmaların verdiği sonuç…

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Start-stop sistemi motoru bitiriyor mu? İşte araştırmaların verdiği sonuç…

Otomobil tutkunlarını ve sanayideki usta elleri ikiye bölen "start-stop" sistemi, son yılların en çok tartışılan teknolojik karmaşası haline geldi. Özellikle şehir içi trafikte dur-kalk yaparken motoru durduran bu sistemin, cebimizi koruduğunu iddia edenler ile "motorun ömrünü yiyip bitiriyor" diyenler arasındaki kavga giderek alevleniyor.

Otomobil dünyasında son yılların en çok tartışılan konularından biri olan start-stop sistemi, kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bazı sürücüler sistemin yakıt tasarrufu sağladığını savunurken, diğerleri motor ömrünü kısalttığından şikâyet ediyor. Mühendisler bu sistemi aslında motor ömrünü uzatmak için değil, Avrupa emisyon kurallarına uyum sağlamak ve doğayı korumak amacıyla icat ettiler.

 

Sakin bir sürüş tarzına sahipseniz start-stop sistemi oldukça güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu araçların marş motoru ve akü sistemleri, normal araçlara göre çok daha dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır; normal bir marş motoru 50 bin basıma göre üretilirken, start-stoplu sistemler 300 bin basıma kadar dayanıklılık gösterir. Ancak otobanda yüksek devirlerde araç kullandıktan hemen sonra turbonun soğumasına izin vermeden motorun kapanması, ciddi mekanik sorunlara yol açabiliyor.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Start-stop sistemi kullanırken şu detaylara dikkat etmek motor sağlığınız için kritik önem taşıyor:

 

Sakin Trafik: Sabah saatlerinde sakin bir trafikte sistemi açık tutarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 

Yüksek Hız ve Turbo: Otobanda hızlı sürüş yaptıktan sonra turbo ısındığı için motorun aniden kapanması yağlamanın durmasına ve mil yataklarının zarar görmesine neden olabilir.

 

Dur-Kalk Trafik: Çok yoğun, adım adım ilerleyen trafikte sistemi kapatmak mekanik aksamın yorulmasını engeller.

