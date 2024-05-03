Starlink uyduları binlerce sayıya ulaştı! 20 tane daha fırlatıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 10.37’de alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna iniş yaptı.

2024'ün 29. Starlink görevi oldu

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SpaceX, 2024’te 29’u Starlink projesi kapsamında olmak üzere 43 yörünge misyonu gerçekleştirdi.

Toplam uydu sayısı 6 bine yaklaştı

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 800'e ulaşmış durumda.

SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.