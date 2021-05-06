Starlink İstanbul'da da görüldü

Elon Musk'ın Starlink uydu serisi akşam saatlerinde İstanbul’dan da görüldü.

Proje kapsamında SpaceX tarafından uydu ile hızlı interneti erişiminin sağlanması planlanıyor.

SpaceX, Starlink'in hizmet lansmanı için henüz bir tarih belirlemedi. Şirketin, yörüngeye toplamda 12 bin uydu yerleştirmeyi planlıyor. Projenin toplam maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) ise geçen ay 'bir dizi güvenlik koşuluyla birlikte' SpaceX'in bazı Starlink uydularını planlanandan daha düşük yörüngede yerleştirme planını onaylamıştı.