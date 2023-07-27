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Ekonomi Starbucks’tan kahve fiyatlarına rekor zam! İşte güncel fiyatlar…
Ekonomi

Starbucks’tan kahve fiyatlarına rekor zam! İşte güncel fiyatlar…

Yeniakit Publisher
2023-07-27 17:13:00 - 2023-07-27 17:21:56
Starbucks’tan kahve fiyatlarına rekor zam! İşte güncel fiyatlar…

Ünlü kahve zinciri Starbucks kahve fiyatlarına 6 ile 9 TL arasında zam yaptı. İşte kahveseverleri üzecek zam kararı...

Ünlü kahve zinciri Starbucks kahve fiyatlarına 6 ile 9 TL arasında zam yaptı. İşte kahveseverleri üzecek zam kararı...

Türkiye’de birçok ürüne zam gelirken markalar da Türkiye’deki ürünlerine zam yapma kararı aldı. Artan döviz kuru ve yüksek enflasyon sebebiyle bir zam da popüler kahve zincirlerinden Starbucks’a geldi. Kahve fiyatlarına 6-9 TL arasında bir zam geldiği görülüyor.

KÜÇÜK BOY FİLTRE KAHVE 45 TL

Yeni Starbucks fiyatlarına baktığımızda küçük boy filtre kahve fiyatı 45, orta boy 51, büyük boy ise 56 liraya yükseldi.

En ucuz Mocha fiyatı ise 71 TL olarak karşımıza çıkıyor. Starbucks Refresha ürünlerine bakıtğımızda ise en küçük boy 71 TL’den başlıyor.
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Yorumlar

m.n.

Matara devri başladı. Yakında çıkın devri de başlıyor. Milletimiz artık yolda yiyeceği yemekleri bohçalarda taşıyacak. Tabii ki bu bohça şeklinde değil, sefer tası formunda olacak. Ne güzel indi enflasyon, harika indi, şahane indi.
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