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Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

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Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Mao Zedong hakkındaki sözleri Çin'de tepkiye yol açtı. Üç Çinli şirketin sponsorluklarını sonlandırdığı iddia edilirken, öfkeli taraftarlar Mbappe'nin formalarını yaktı, posterlerine zarar verdi.

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Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

Çinli taraftarlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile ilgili sözlerinin ardından Kylian Mbappe'nin formalarını yaktı. Fransız yıldızın posterlerine de zarar verildi.

#2
Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkında "Çinli diktatör" ifadesini kullanması ülkede tepkiye yol açtı.

#3
Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

Çin sosyal medyasında Fransız futbolcuyu eleştiren yorumların ardından ürün reklamlarında ve ambalajlarında Mbappe'nin yüzünü kullanan üç Çinli şirket, sponsorluğu bıraktıklarını açıkladı. Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisi ile ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.

#4
Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

MAO ZEDONG'A ÇİNLİ DİKTATÖR DEDİ: ORTALIK KARIŞTI! Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, onu reklamlarında ve ürünlerinde kullanan üç Çin firması, su şirketi Dongpeng, süt ürünleri firmaları Mengniu ve Milkground sponsorluklarını sonlandırdıklarını açıkladı. Öte yandan resmi yayın organlarından, Şanghay merkezli The Paper, devlet televizyonu CCTV'nin Mbappe'nin formasını giydiği Real Madrid'in İspanyol futbol ligi La Liga'daki yayınlarını askıya aldığını iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." ifadesini kullandı.

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Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

MBAPPE ÖZÜR DİLEDİ: Tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan Mbappe, şunları kaydetti: “Yaptığım yorum doğru muhakeme edilmemişti, Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklardaki çok sayıda insanın üzüldüğünü şimdi anlıyorum. Sözlerim nedeniyle üzülen herkesten özür dilerim, niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygım var, gerçekten üzgünüm.” REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA GELDİ: Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkındaki açıklamaları için özür mesajı yayımladı. İspanya ekibinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı besledikleri ve Mbappe'nin yayımladığı özür mesajını da destekledikleri belirtildi.

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Foto - Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

FORMASINI YAKMAYA BAŞLADILAR: Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi. Son olarak ise Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile ilgili sözlerinin ardından tepkiler devam ediyor. Çinli taraftarlar, Fransız yıldızın formalarını yaktı ve posterlerine zarar verdi.

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