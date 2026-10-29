Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı

FORMASINI YAKMAYA BAŞLADILAR: Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi. Son olarak ise Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile ilgili sözlerinin ardından tepkiler devam ediyor. Çinli taraftarlar, Fransız yıldızın formalarını yaktı ve posterlerine zarar verdi.