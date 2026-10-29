Alman devi zor durumda: Küresel kriz Volkswagen’i fena vurdu

YÖNETİMDEN KEMER SIKMA VE İSTİHDAM KESİNTİSİ MESAJI: Finansal sonuçları değerlendiren Volkswagen Grubu Mali İşler Müdürü (CFO) Arno Antlitz, "9 aylık sonuçlar tek bir şeyi netleştiriyor, kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı. Ortaya çıkan tablonun, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğindeki yönetim kurulunun sendikalarla yapacağı maliyet azaltma müzakerelerinde elini güçlendireceği değerlendirildi. Volkswagen'in yeniden yapılanma planı kapsamında küresel ölçekte 100 bin çalışanın işten çıkarılması, Almanya'da Hannover, Emden ve Zwickau'daki 3 Volkswagen fabrikası ile Neckarsulm'daki Audi fabrikası dahil bazı tesislerin kapatılması riski bulunuyor. Eylül ayı ortasında kar tahminlerini aşağı yönlü revize eden Volkswagen yönetimi, 2026 yılı sonunda toplam gelirlerin 315 milyar avro civarında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket, bu yıl elde edilecek gelirlerin en fazla yüzde 1'i oranında faaliyet karı elde edileceğini öngörüyor. Volkswagen, daha önce bu oranı yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında hedeflemişti.