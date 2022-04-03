Star TV’de peş peşe algı operasyonları! Ramazan’ın ilk gününde skandal

Star TV’de yeni bir skandal daha patlak verdi. Star’da son yaşananlar “RTÜK’ün dikkatini çekmiyor mu?” sorusuna neden oluyor.

“Beton Kemal” diyerek alt yazı yazmışlardı

Star TV'de ekranlarında Seda Sayan'ın “Sabahın Sultanı Seda sayan” isimli programında ekranlara enteresan bir KJ verilmişti. Programda "Beton Kemal ilk kez konuşuyor. Yer yerinden oynayacak" başlığıyla verilen KJ Kemalistlerin tepkisini çekmişti.

Filmin son sahnesinde skandal!

“İftarlık Gazoz” isimli filmde ‘oruç’ yerine ölüm orucunun işlendiği ve teröristlerin cezaevinde yaptığı ‘ölüm orucu’na dikkat çekildiği anlaşıldı. İlahiyatçılar ölüm orucunun caiz olmadığına dikkat çekiyorlar. Filmde, 1980 yılında hapishanede yatan ve ölüm orucuna başlayan bir teröristin hikayesinin anlatıldığına dikkat çekiliyor. Filmin son sahnesinde ölüm orucundaki kişinin zafer işareti yaparak ölüyor olması ‘skandal’ olarak değerlendiriliyor.

“İftarlık Gazoz” isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu yaparken, başrolde ise Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar yer alıyor.