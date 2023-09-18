Stantların tamamı tükendi! Bu sektöre en çok Amerikalılar geliyor!

Züccaciyeciler Derneği’nin desteğiyle düzenlenen sektörünün dünyadaki 3., Avrupa’nın 2. büyük fuarı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 17 Eylül Pazar günü son buldu. ZUCH X Talks programı kapsamında 2023 hedefi 7 milyar dolarlık ihracat için e-ihracatı artırmanın yolları konuşuldu. Fuarda 2 milyar dolarlık ticarete imza atılırken, fuara Avrupalı ve ABD’li satın almacılar damga vurdu.

12 milyar dolarlık büyüklük

12 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün kalbinin attığı fuarda 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip 14 salonun tamamı dolarken, fuarın bahçesine açılan stantların tamamı tükendi.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Sektörümüzün dış ticaret fazlası son 10 yılda yüzde 98, son 5 yılda yüzde 64 arttı. Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz. Bu yıl da hedefimiz 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Hedefimiz ise Türkiye’yi dünyanın ilk 5 züccaciye ihracatçısı ülke konumuna getirmek” açıklamalarında bulundu.

"Amerikan pazarına odaklanmalıyız"

Fuara özellikle ABD’li satın almacılar katılım gösterirken Mesut Öksüz de ABD pazarından daha fazla pay alınmasına dikkat çekti. “Dünya züccaciye ithalatının yüzde 28’inin elinde olduğu Amerika pazarında Türkiye’nin payının yüzde 1’in altında olması, ABD’yi bizim için hedef pazar yapıyor. Ayrıca Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarına yüzde 1’in altında ihracat payımızın kalması, bu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesidir." yorumunu yaptı.