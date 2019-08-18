Stant ücretleri Karacasuspor’a bağışlanacak Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali hazırlıkları kapsamında planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali hazırlıkları kapsamında planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda geçtiğimiz yıllarda alınan stant kiralama ücretlerinin kaldırılarak, yer sahiplerinin Karacasuspor’a bağış yapmaları istenecek.

32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali öncesinde Karacasu Belediyesi’nde planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan Karacasuspor’a destek kararı çıktı. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda alınan karar ile geçtiğimiz yıllarda festival boyunca cadde üzerinde kurulan stantlardan alınan ücretleri kaldırıldı. Stant açacak yer sahiplerinin kaldırılan bu ücret yerine Karacasuspor’a destek mahiyetinde bağışta bulunmalarının talep edileceği belirtildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, düzenlenecek olan festivalin ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

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