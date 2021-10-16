Standartları belirleyen ülke olma yolunda ilerliyoruz

14 Ekim Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı’nda konuşan Büyükdede, “Standardizasyon faaliyetlerinde yer almanın ülkemizde alanında uzman her sanayicinin üzerine düşen milli bir sorumluluk olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda dijital dönüşümün tüm alanlarda kendisini hissettirdiği bir ortamda standardizasyon faaliyetlerine katılımı ve takip etmeyi kolaylaştıracak bir alt yapıyı oluşturmak da ihtiyaç haline gelmiştir” ifadelerini de kullandı. Büyükdede, ayrıca standardizasyon faaliyetlerine ilgili paydaşların hızlı ve pratik ulaşmalarına imkân verecek yeni bir platformun devreye gireceğini açıkladı. Bu platformun Türkiye’nin standardizasyon süreçlerine sürekli gelişen teknik kabiliyetleri ile kıymetli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Önemli vurgu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise “Standardizasyon kavramının deneyimlerden ders çıkarmaya teşvik eden ve tecrübelerimizin gelecek nesle aktarılmasına öncülük eden yapısı doğru mesajları aldığımızda hiç şüphesiz ki ülkemizin kalkınma politikalarına artı katmaya devam edecektir” diye konuştu.