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Eğitim Stajlar yapılacak mı? Kreşler kapatılacak mı?
Eğitim

Stajlar yapılacak mı? Kreşler kapatılacak mı?

Stajlar iptal mi, stajlar durduruldu mu? Meslek liselerinin son sınıflarında okuyan öğrencilerin uygulama dersleri için yaptıkları stajların durumu merak ediliyor. Yüz yüze eğitimin yıl sonuna kadar yasaklanması sonrası meslek lisesi öğrencilerinin stajlarının yapılıp yapımayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk staj, kreşlerin durumu ve sınav takvimine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:55:00 - 2020-11-20 10:56:56
Stajlar yapılacak mı? Kreşler kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona salgını dolayısıyla hayata geçirilen yeni kısıtlamalar çerçevesinde yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar askıya alındı. Eğitim online olarak yapılacak. Yüz yüze eğitimin askıya alınmasıyla birlikte stajların durumu ile kreşlerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  'Kreşler açık olacak mı?' stajlar iptal mi? sorularına da yanıt verdi. 

Stajlar ne zaman yapılacak?

Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi: “Günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Tavsiye üzerine bu kararı aldık. Okullar tekrar yüz yüze eğitime açılması için 4 Ocak'tan 2 hafta önce tekrar değerlendirme yapılacak. Alınan karar sonrası sınavları uygulamamız doğru değildi okullar açıldıktan sonra yeni sınav takvimi yapılacak. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'a kadar stajlar yapılmayacak.”

Kreşler kapatılacak mı?

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