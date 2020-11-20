Stajlar ne zaman yapılacak? Stajlar iptal mi oldu?
Özellikle meslek lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren stajlar iptal mi oldu sorusu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayına katılarak bazı sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk, MEB tarafından yürütülen staj programları hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Peki, stajlar iptal mi? Stajlar ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylar…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, staj programlarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmaması kararı alındığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla geçtiğimiz eylül ayında mesleki eğitimle ilgili illere yazı gönderilmişti. Gönderilen yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri alması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarını uygulamaya başlayabileceği ifade edilmişti.
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler üzerine yeni alınan kararla staj programlarının 4 Ocak tarihine kadar yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu.