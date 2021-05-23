Stajlar ne zaman başlayacak 2021? Bu yaz stajlar olacak mı?

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı stajlar ilişkin “Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak" açıklamasında bulunmuştu. 1 Haziran 2021 tarihine sonra hayatın biraz daha normale döneceği öngörülürken, staj yapmayı bekleyenler ise stajların ne zaman başlayacağını sorgulamaya devam etmekte.

Stajlar başlayacak mı?

Bu yaz stajlar olacak mı? Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle mesleki eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri için staj dönemi de açılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl korona salgını nedeniyle birçok genç staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması bekleniyor. Firmalar faaliyetleriyle birlikte stajyer öğrenci kabul edecekler. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor.

Staj ücreti ne kadar?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor.

Stajer devlet katkısı ne kadar?

Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 255,75 lira olarak uygulanıyor.