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Ekonomi Staj ücreti ne kadar? 12. sınıf staj parası ne kadar kaç lira?
Ekonomi

Staj ücreti ne kadar? 12. sınıf staj parası ne kadar kaç lira?

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’na gönderildi. Meclis’e gönderilen yasa teklifi arasında staj ücretlerine ilişin yasal düzenleme de var. Peki staj ücreti ne kadar? 12. sınıf staj parası ne kadar kaç lira? Staj ücreti ne kadar arttı?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:41:00 - 2021-11-17 09:42:03
Staj ücreti ne kadar? 12. sınıf staj parası ne kadar kaç lira?

Meslek lise son sınıf öğrencileri staj yapmak zorunda. Meslek lisesi 12. sınıf öğrencilerinin staj sırasında belirli bir ücret almakta. Meclis Genel Kurulu’na gönderilen teklife göre staj yapan öğrencilerin aldığı ücrette artış söz konusu oldu.

Staj ücreti ne kadar?

Mesleki eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı olamayacak. Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 7 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

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