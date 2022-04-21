6764 sayılı kanun kapsamında meslek ve teknik öğrenim göre stajyerlerim meslek hastalığı ya da iş kazası durumlarına karşı yapılması gerekli bir bildirimdir. Staj kapsamında ödenen primler kısa vadeli sigorta kodlarından ödenir. Stajyer sigortası öğrencinin staj yapacağı iş yerinde herhangi bir meslek hastalığı ya da iş kazalarına maruz kalmaması için yapılmaktadır. Staj süresi bittikten sonra sigorta kapsamı da sonlanmaktadır. Sonuç olarak stajyer sigortası emeklilik sürecine etki etmemektedir.

Staj süresini emeklilik süresinde hesaba eklenir mi?

Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda 2000 yılından itibaren sigortalı sayılacaksınız ve emeklilik hesabınızda buna göre yapılacak.

Staj süreleri ne kadardır?

Staj süreleri;

– Lisans öğretiminde gerçekleştirilen stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. Gerçekleştirilen bu 60 günlük stajın

· 30 iş günü Genel

· 30 iş günü ise Mesleki Staj olarak yapılır. Her iki staj türü de Staj Komisyonu'ndan onay alındıktan sonra aynı kurumda gerçekleştirilebilir. Ancak farklı birimlerde yapılmalıdır.

Staj sigortası olan doğum borçlanması yapar mı?

Staj dönemindeki emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak isimlendirilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Lakin 4-a (SGK) kapsamında kısa vade sigorta kollarına prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor. Bu kapsamda iki çocuk için de 720’şer gün 1440 gün doğum borçlanması yapılabilmekte.