Meslek liselerinde zorunlu staj başlangıcı yapılanların yalnızca sağlık sigortaları yatırılıyor, çalıştıkları günler ise emeklilik başlangıcı için sayılmıyor. Bu konuda mağdur olan yaklaşık 1,5 milyon kişi yeni bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Peki, staj başlangıcı emeklilik için sayılacak mı?

Staj sigortası emeklilikten sayılacak mı?

Mynet'te yer alan özel haberde konu hakkında detaylar paylaşıldı. Staj çalışmasının erken emeklilik için prim günlerine dahil edilmesinin genele yayılması istenirken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’den çok kritik bir açıklama geldi. Çetin Ali Dönmez Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında konuya ilişkin önemli bir adım atılacağını duyurdu. Buna göre otomotiv sektöründe staj yapacak meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişlerinin yapılması yönünde çalışma başlatılacak.

Dönmez, burada yaptığı konuşmasında otomotiv sektörü temsilcilerine seslenerek, “Bu çocuklarımızın emeklilik sigortalarının başlamasını birlikte sağlayabiliriz. Nitelikli insan kaynağı sanayide böyle yetişiyor. Ben mühendislik fakültesi mezunuyum ve sanayide çalışmanın hiç kolay olmadığını biliyorum. Sabır ve emek istiyor. Dolayısıyla öğrencilik zamanı stajı çok önemli. Bu yüzden bu staj konusunu çok önemsiyorum. Buradan otomobil sektörü temsilcilerine sesleniyorum. Staj konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gündeme getirelim. 4 yıllık üniversite ve meslek lisesi okuyanların böyle bir hakkı olsun. Otomotiv sanayiinde gelip çalışsınlar. Üretim ortamı kolay bir ortam değil. O yüzden böyle kararlar ile teşvik edilmesi lazım. Bunu beraber teşvik etmeliyiz” dedi.

Mevcut yasalara göre stajda çalışması için borçlanma da yapılamıyor. Bu kapsamda merak edilen bir diğer konu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin staj çalışmasını da kapsayıp kapsamayacağı? Uzmanlar EYT ile ilgili düzenleme yapılsa bile staj primleri için ayrı bir kanun gerektiğinin altını çiziyor. Ancak böyle bir düzenleme ile staj mağdurlarının EYT ile ilgili düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise staj mağdurlarının sorunlarının ve taleplerinin farkında olduklarını, bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getirmişti. Bakan Bilgin, “1,5 Milyon staj mağduru konunun ve verdiğiniz sözün takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamasında, “Borçlanma hakkı verilirse staj sigortasından dolayı emekli olamayan mağdurlar emeklilik hakkı kazanacakken, borçlandırma sonucu kamuya ödenecek tutarlar ile Hazine’ye yaklaşık olarak 40 milyarın üzerinde gelir elde edilebilir. Böylece staj borçlanmasıyla, bu sorun bütçeye hiçbir yük getirmeden çözülür” ifadelerini kullanmıştı.