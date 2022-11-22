Staj sigortası emeklilikte başlangıç olmaz mı?

Soru: Ben lise döneminde stajımı yaptım ve 17.09.1989 tarihinde sigortalı oldum. Sonra askere gittim. İlk primim 193 yılında yattı. Staj süresini borçlanarak sigorta başlangıcını önce çekmem mümkün mü? Ali U.

Cevap: Staj döneminde yapılan sigorta, kişiyi sadece iş kazası riskine karşı korur. Bu primin içinde emeklilik primi olmadığından emekli yaş hesabında staj sigortası başlangıç olarak alınmaz. Ayrıca mevcut kanunlara göre staj süresini borçlanmak da mümkün değil.