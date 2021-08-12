Staj seferberliği programını genişlettik

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Dr. Salim Atay, önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Atay, bu çalışmalara yenilerinin ekleneceğini de ifade etti.

Planlamaya gidilmeli

“ÜNİ-VERİ uygulaması kapsamında Rektör Bilişim Sistemimiz (REBİS) var” bilgisini veren Atay, şu açıklamalarda bulundu: “Sistemimiz sayesinde her rektör, üniversitesinden mezun olan öğrencinin ne kadar sürede, hangi sektörde işe başladığını görebiliyor. Sistemimizle ‘Yetkinlikler doğru iş kollarında kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu’ sorusuna yanıt buluyoruz. REBİS yönetimlerde çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Üniversite, kendisiyle ilgili bütün verileri takip edebiliyor. Bir bölüm verimsizse, istihdam oranı düşükse bunu görmemezlikten gelmenin kimseye bir faydası yok. Bu durum eğitimden mi kaynaklanıyor, yoksa günümüz iş dünyasının bir gereği mi bunu analiz etmesini hedefliyoruz. Yönetimlerden gerekliyse insan kaynağı planlamasına gidilmesini bekliyoruz.”

Büyük fırsat

Atay, 2020’de hayata geçirdikleri ‘Staj Seferberliği Programı’na da değindi. Programla stajı teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelere tanınan bir fırsat olmaktan çıkardıklarını dile getirdi. İlgi gören programı tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Atay, “Artık öğrenciler staj için şirket şirket ve kurum kurum dolaşmıyorlar. Programımıza dahil olan kurumlardan staj teklifi alıyorlar. Kendilerine uygun stajı seçebiliyorlar. Zorunlu stajı olmayanlar da programımızdan yararlanabiliyorlar” dedi. Atay, stajyer havuzunu 27 Nisan itibarıyla işverenlere açtıklarını hatırlattı. “İşverenler yıl sonuna kadar staj tekliflerini sunabilecekler” şeklinde konuştu. Atay, ayrıca “Üniversitelerimizde kariyer planlama dersi yoktu. Bu dersi de müfredata ekleyerek öğrencilerimize yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Adımlar hızlanıyor

Öte yandan Salim Atay, kamuda verimliliği arttırmak için önemli adımlar atılıyor. Bu adımların hızlanacağını aktaran Atay, “Kamu personelini en iyi şekilde eğitmek için yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı’nı yaşama geçirdik. Bu platformumuzdan tüm kamu kurumlarımız ücretsiz faydalanabiliyor. 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor” diye konuştu.