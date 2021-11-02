Staj emeklilik başlangıcı sayılır mı? Staj sigortası emeklilikte geçerli mi?

Emekli olabilmek için en önemli unsurlardan biri de sigorta başlangıç tarihi. Eğitim dönemlerinde staj yapanlar staj süresinin sigorta başlangıcından sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Staj sigortası, sigorta başlangıcı sayılırsa prim borçları ödenerek emeklilik daha kolay olacak. Peki staj sigortasının emeklilik başlangıcından sayılması için çalışma var mı? İşte detaylar. Üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

Staj emeklilik başlangıcı sayılır mı?

Zorunlu stajlar için geçerli haklar gönüllü stajlar içinde geçerli olacak şekilde genişletilecek. Orta öğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak. Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor. Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor. Yeni düzenleme ile artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibariyle yapılabilecek. Sadece çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan staj borçlanma konusunda annelere ayrıcalık sağlıyor.